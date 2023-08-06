Вместо химикатов – два подручных средства: как быстро убрать засор в раковине

Чтобы прочистить канализацию, необязательно тратиться на сантехника

Засор в раковине — неприятная проблема, с которой периодически сталкиваются домохозяйства. Причиной забитого стока могут стать моющие средства, волосы или остатки пищи, однако прочистить канализацию можно без химикатов.

Чтобы убрать засор в раковине, воспользуйтесь проверенным лайфхаком с двумя подручными средствами. Об этом рассказывает Express.

Так, для прочистки стока в домашних условиях нужны пищевая сода и уксус, которые, вероятно, найдутся в вашем доме. Эти недорогие продукты заменят агрессивные магазинные химикаты.

Как убрать засор в раковине

Чтобы прочистить канализацию, высыпьте полстакана пищевой соды в труба, а затем сразу полстакана дистиллированного уксуса. Начнется реакция с шипением, которая поможет устранить закупорку.

Оставьте средства на 20 минут, а потом вылейте чайник горячей воды в канализацию, чтобы смыть засор. Однако используйте не кипяток.

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