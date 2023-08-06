Унитаз станет белоснежным: забросьте внутрь эту "кашицу"

Избавиться от налета в унитазе можно без применения химии

Уборка в санузле всегда проводится с особым усердием. Дело не только в гигиене, но и в том, что от внешнего вида сантехники зависит то, как в целом выглядит помещение. Но со временем даже у самых рачительных хозяев унитаз теряет белизну, на нем появляется серость и желтизна.

От налета в унитазе в ход идут самые разнообразные средства. А добиться белоснежной чистоты на самом деле можно с помощью самых простых средств, которые есть в каждом доме.

Чем отмыть унитаз от желтизны

Для того чтобы вернуть унитазу первозданную белизну, понадобятся кальцинированная сода и 9% уксус. Два этих компонента нужно смешать в пропорции 1 к 1 до состояния кашицы.

Полученное средство нужно нанести на поверхность унитаза, оставить на 20 минут действовать, а затем смыть.

Благодаря этой хитрости не нужно долго драить сантехнику, чтобы вернуть ей белизну.

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