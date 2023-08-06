При какой температуре нужно стирать постель: убьете всех бактерий и пылевых клещей

Важна не только частота стирок простыней, а и выбранный режим стиральной машины

Одежду рекомендуется стирать при 30 градусов, чтобы сэкономить энергию. Тогда как постельное белье требует другой температуры.

Как часто нужно стирать постель и какой режим на стиральной машине выбрать, рассказывает материал Express.

Стирать постельное белье рекомендуется один раз в неделю. Простыни собирают большое количество омертвевшей кожи, пота, масел, грязи и пылевых клещей. Летом можно очищать эти вещи еще чаще, ведь потовыделение ночью увеличивается.

Чтобы удалить с постельных принадлежностей микробы, бактерии и пылевые клещи, необязательно включать самую высокую температуру на стиральной машине. Идеальная температура для стирки постели – 40 градусов.

Отдельное внимание уделите чистке наматрасника и одеяла. Чтобы избавиться от пылевых клещей, поместите синтетическое или перьево-пуховое одеяло или наматрасник в стиральную машину на 60 градусов.

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