Подготовьте два ингредиента: как быстро избавиться от засора в раковине

Необязательно покупать дорогую "химию"

Засорение слива — проблема, с которой, пожалуй, сталкивалась каждая хозяйка. А забитая раковина порождает неприятный запах из канализационных труб, поэтому медлить с прочисткой ни в коем случае нельзя.

В материале OBOZREVATEL рассказали, как с помощью двух простых ингредиентов, которые точно найдутся у вас на кухне, справиться с этой проблемой. Вы потратите минимум усилий и средств.

Как прочистить засор в раковине

Возьмите одну чашку пищевой соды и всыпьте в слив мойки или раковины, а потом добавьте туда же две чашки уксуса. Эти два средства вступят в реакцию и образуют пену, которая поможет протолкнуть засор из трубы и упростить сток воды. Когда пена осядет, нужно накрыть слив тряпкой или сложенным в несколько раз кухонным полотенцем и оставить так на 10 минут.

После этого нужно снять тряпку и промыть трубу большим количеством горячей воды. Также можно провести ароматизацию слива, чтобы устранить любые посторонние запахи. Для этого вам понадобится лимонный сок. Возьмите 1 лимон, разрежьте пополам и выдавите сок прямо в слив.

"Телеграф" писал, как отполировать раковину до блеска. Эксперты говорят, что поможет всего один продукт.