Засор рассосется за 30 минут: залейте в раковину раствор из копеечных средств

Мощное народное средство уберет засор в разы быстрее, чем магазинное

Если раковина засорилась, то можно попробовать устранить проблему без разборки сифона, используя народные методы. Вероятно, все необходимые компоненты для такого средства уже есть у вас в дома.

Если у вас нет вантуза под рукой, вы все равно можете прочистить засор без него. Для этой цели потребуются такие ингредиенты, как сода, лимонная кислота, любое жидкое средство для мытья посуды и зубная паста. Об этом пишет cpykami.

Как убрать засор в раковине

Возьмите стакан и добавьте 2 столовые ложки соды и 20 грамм лимонной кислоты. Также положите по 1 столовой ложке средства для мытья посуды и зубной пасты. Залейте все кипятком и дайте время, чтобы пена осела. Затем вылейте смесь в раковину и оставьте на полчаса. Если засор слишком сильный, можно увеличить количество ингредиентов в 2-3 раза. После этого просто пролейте горячей водой, и засор будет устранен.

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