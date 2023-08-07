Снимите это немедленно: почему нельзя вешать полотенце на дверцу духовки

Правила, которые облегчат вам жизнь

Полотенце — это незаменимая вещь в каждом доме. Их можно использовать для сушки посуды, уборки стола или сделать из полотенец грелку.

Обычно хозяйки вешают полотенце на дверцы духовки. SantePlus рассказывает, почему этого делать нельзя и как лучше хранить этот предмет.

Почему полотенца нельзя хранить на дверцах духовки

Оказывается, этот негигиенично. Дело в том, что прежде чем открывать духовку, мало кто моет руки. По этой причине на дверцах духовки и, соответственно, на полотенце остается много бактерий.

Где правильно хранить полотенца.

Для этого существует множество решений. Во-первых, можно использовать настенное крепление у кухонного окна. Так полотенце будет находиться в сухом месте. Это также быстрое и эффективное решение для его сушки.

Полотенце можно повесить на держатели для кухонных полотенец. Для чистых полотенец такие держатели можно повесить на внутренней стороне дверцы шкафа. Мокрые и использованные полотенца можно вешать на держатели на наружной стороне дверей.

Как сохранить кухонные полотенца чистыми

Стирайте их при высокой температуре. Дело в том, что простой стирки недостаточно для устранения имеющихся на кухонных полотенцах бактерий.

Лучше всего полотенце стирать при температуре 90°C. Не стесняйтесь добавлять пищевую соду к своему обычному стиральному средству для оптимального результата.

Чтобы ваши полотенца были совершенно чистыми, их можно на час замочить в горячей воде с содой. Кристаллы соды позволяют смягчить белье и обеззаразить его естественным путем. После этого постирайте полотенца в обычном режиме.

"Телеграф" ранее рассказывал, что нужно добавить при стирке полотенец, чтобы они были мягкими долгое время. А с одним нехитрым лайфхаком ваши полотенца станут белее.