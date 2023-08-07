Зачем нужно ставить в духовку миску с водой: не все хозяйки это знают

Смешайте с водой один недорогой ингредиент, чтобы духовка снова была, как новенькая

Если вы часто готовите домашнюю пищу и используете духовой шкаф, вероятно, вы сталкиваетесь с проблемой образования жира и нагара даже при применении специальной бумаги или фольги.

Для того чтобы не приходилось тщательно очищать духовку после каждого использования, следуйте одному простому шагу. Таким образом, вам будет достаточно протереть ее влажной тряпкой, и духовка снова будет блестеть чистотой, пишет cpykami.

Как почистить духовку

Для чистки духовки следует смешать 100 мл 9% уксуса с 1 л кипятка в миске. Затем поместите миску внутрь духовки, закройте дверцу и оставьте на 20 минут. В течение этого времени жир и загрязнения отпарятся, что позволит легко удалить их.

После этого просто возьмите тряпку, погрузите ее в охлажденный раствор из воды и уксуса, и протрите духовку до чистоты. Повторяйте эту процедуру после каждого использования духовки, чтобы всегда поддерживать ее в хорошем состоянии.

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