Межплиточные швы будут белее белого: просто натрите их этим средством
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Отличное решение для мытья плитки в ванной и кухне
Со временем плитка в кухне и ванной теряет свой вид, а межплиточные швы темнеют. Избавиться от загрязнений бывает очень сложно. Если покупное очищающее средство не помогло, не спешите использовать радикальные методы и красить пространство между плиткой. Попробуйте отбелить швы раствором, который легко сделать самостоятельно.
Рецептом чудо-средства поделилась блогер с ником Harnaporada в Tik-Tok.
Чем отмыть межплиточные швы
Для приготовления средства понадобится:
- 2 ст.л. лимонной кислоты;
- 2 ст.л. моющего средства;
- 2 ст.л. перекиси водорода.
Вылейте все компоненты в одну емкость и хорошо перемешайте. Приготовленную смесь с помощью щетки нанесите на межплиточные швы. Средство нужно оставить на поверхности на 15 минут. Затем смойте его смоченной в чистой воде тряпкой.
Результат будет заметен сразу же. Швы между плиткой станут белыми, как после ремонта.
Чтобы швы в дальнейшем не темнели, хотя бы раз в неделю рекомендуется сбрызгивать их разбавленным водой уксусом. Конечно, это не будет панацеей от загрязнений и потемнения, но так швы дольше будут оставаться белыми.
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