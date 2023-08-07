Межплиточные швы будут белее белого: просто натрите их этим средством

Отличное решение для мытья плитки в ванной и кухне

Со временем плитка в кухне и ванной теряет свой вид, а межплиточные швы темнеют. Избавиться от загрязнений бывает очень сложно. Если покупное очищающее средство не помогло, не спешите использовать радикальные методы и красить пространство между плиткой. Попробуйте отбелить швы раствором, который легко сделать самостоятельно.

Рецептом чудо-средства поделилась блогер с ником Harnaporada в Tik-Tok.

Чем отмыть межплиточные швы

Для приготовления средства понадобится:

2 ст.л. лимонной кислоты;

2 ст.л. моющего средства;

2 ст.л. перекиси водорода.

Вылейте все компоненты в одну емкость и хорошо перемешайте. Приготовленную смесь с помощью щетки нанесите на межплиточные швы. Средство нужно оставить на поверхности на 15 минут. Затем смойте его смоченной в чистой воде тряпкой.

Результат будет заметен сразу же. Швы между плиткой станут белыми, как после ремонта.

Чтобы швы в дальнейшем не темнели, хотя бы раз в неделю рекомендуется сбрызгивать их разбавленным водой уксусом. Конечно, это не будет панацеей от загрязнений и потемнения, но так швы дольше будут оставаться белыми.

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