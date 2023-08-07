Не слюнявьте пальцы: как открыть пакет четырьмя гигиеничными способами

Непослушные "майки" больше не смогут сопротивляться

Сегодня украинцы, когда делают покупки, используют многоразовые экологичные сумки для упаковки своих товаров. Однако иногда случается так, что вы забываете эти сумки дома, и вам приходится обойтись магазинными полиэтиленовыми пакетами. Но, открывать их быстро и без проблем не всегда получается с первого раза.

Чтобы в следующий раз не вызывать в очереди недовольство нетерпеливых покупателей и кассира, воспользуйтесь одним из четырех способов, благодаря которому вы сможете с легкостью и за секунды открыть злосчастный пакет, пишет "Хочу". И перестаньте слюнявить пальцы, это не гигиенично!

Как быстро открыть полиэтиленовый пакет

Увлажните палец влажной салфеткой. Поместите пакет между ладонями и потрите его. После этого подуйте внутрь, чтобы окончательно раскрыть его. Возьмите пакет за ручки с двух сторон (пальцы должны быть рядом с краем, где он открывается) и потяните в разные стороны. При этом появятся два треугольника, и вы сможете легко открыть пакет. Просуньте палец в боковое углубление пакета, проведите им к ручке, раздвиньте ее, и пакет откроется.

Ранее мы писали, как из большого ZIP-пакета сделать маленьких два. Для этого вам пригодится газовая горелка.