Подделка на подделке: как отличить натуральное вино от порошкового

Порошковые аналоги имеют низкое качество и отличаются по вкусу

Мы рассказывали, как проверить качество подсолнечного масла. Еще один продукт, с выбором которого у людей есть проблемы – это вино.

Это любимый напиток миллионов людей. На полках магазинов "живут" сотни наименований от разных производителей и из разных стран. История вина очень древняя. Но с развитием современных технологий на полках под видом благородного напитка стали появляться порошковые аналоги. Вместе со smachnonews.24tv.ua рассказываем, как отличить натуральное вино от подделки.

Как отличить натуральное вино

Натуральное вино содержит множество полезных веществ, а в небольшом количестве способствует улучшению пищеварения. Эфирные масла понижают давление, а дубильные вещества нормализуют деятельность желудка.

Порошковое вино — продукт недобросовестных производителей. Она состоит из воды, этилового спирта, лимонной кислоты, дрожжей, а также разнообразных красителей.

Первым признаком такого подлога является низкая цена продукта. Первый шаг, который поможет уберечь себя от покупки фальсификата – покупать вино в специализированных или фирменных магазинах.

Качественные вина обычно имеют темную тару – для защиты от солнечных лучей. Среди информации на этикетке должны быть следующие данные:

страна-производитель

завод

состав вина

содержание спирта

содержание сахара и других ингредиентов

Если вместо надписи "натуральное вино" есть строка "специальный продукт" — это значит, что вино сделано из концентрата. Также подтверждением является слишком яркий цвет и сильный аромат, ведь их можно достичь только с помощью искусственных красителей и ароматизаторов.

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