Не вздумайте мыть эти четыре вещи уксусом: средство испортит технику

Некоторые бытовые приборы запрещено очищать уксусом

Домохозяйства часто используют уксус в бытовых целях, в том числе для прочистки засора в раковине. Однако некоторые поверхности и технику в доме мыть этим дешевым средством нельзя.

Есть четыре вещи, которые запрещено очищать уксусом, иначе нанесете им вред. Об этом пишет издание Express.

Что нельзя чистить уксусом:

Посудомоечная машина. Уксус может повредить внутренности прибора, особенно резиновую прокладку.

Уксус может повредить внутренности прибора, особенно резиновую прокладку. Кухонные столешницы, фартуки и полы. Гранит, кварц и мрамор уксус не очистит, а испортит. То же касается деревянных полов и столешниц, так как дешевое средство деформирует дерево.

Стиральная машина. Резиновые компоненты машины могут пострадать, да и в будущем чистка уксусом приведет к износу техники. Речь идет о регулярном использовании средства, если выполнить одну-две "пустые стирки" с уксусом, никаких проблем не возникнет.

Резиновые компоненты машины могут пострадать, да и в будущем чистка уксусом приведет к износу техники. Речь идет о регулярном использовании средства, если выполнить одну-две "пустые стирки" с уксусом, никаких проблем не возникнет. Посуда из нержавеющей стали и чугуна. Уксус в чистом виде опасен для таких материалов. Следует разбавить небольшое количество уксуса водой, чтобы протереть любую поверхность из нержавеющей стали. И самое важное: после промыть участок чистой водой, чтобы удалить излишки кислоты.

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