Как понять, что барабан стиральной машины перегружен: ловкий лайфхак

Переполненная стиральная машина работает хуже и не очищает вещи

Одна из частых ошибок, которая допускается при стирке, перегрузка барабана. Есть простой способ понять, что вещей внутри прибора слишком много.

Перед запуском стирки воспользуйтесь так называемым правилом одной руки. Об этом пишет Express.

Если заполнить стиральную машину слишком большим количеством белья, эффективность очистки снизится. Вещи могут остаться мыльными, появится неприятный запах или даже повреждения в результате чрезмерного трения. Одежда должна свободно перемещаться в барабане во время стирки.

Сколько вещей можно класть в барабан стиральной машины? В этом поможет простое "правило одной руки", которое звучит так: "Если вы не можете засунуть руку в барабан, значит, он перегружен и для эффективной стирки необходимо убрать часть белья". Попробуйте оставлять зазор шириной с ладонь в верхней части барабана стиральной машины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что важно выбирать правильный температурный режим стирки. Постельное белье лучше всего очищается при определенном градусе. А еще мы рассказывали, какую температуру установить на приборе, чтобы сэкономить энергию при стирке.