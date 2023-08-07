Резинка для денег в ванной избавит от популярной проблемы: что нужно сделать
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Забитый слив — распространенная домашняя проблема, которую можно решить с помощью резинки
Многим знакома ситуация, когда вода в душе плохо или совсем не сливается. Часто причиной проблемы с забитым сливом являются волосы, которые загрязняют сантехнику.
Существует огромное множество способов и средств, чтобы прочистить забитый слив. Но лучше предупреждать возникновение этой проблемы. Поможет в этом простая канцелярская резинка.
Как бороться с забитыми трубами с помощью резинки для денег
Канцелярскую резинку можно использовать вместо специализированной сеточки, которая задерживает мусор. Резинку нужно положить в слив. Она будет задерживать волосы и они не будут попадать в трубы и забивать их. После приятия душа или мытья головы резинка убирается из слива вместе с волосами.
Преимущество использования резинки для денег вместо сеточки в том, что ее не нужно мыть. Копеечный предмет можно сразу же выбросить в ведро после использования. К тому же благодаря резинке не нужно контактировать с мокрыми волосами и другим мусором в сливе.
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