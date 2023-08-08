Без этих хитростей летом не обойтись: быстрые способы охладить напитки в жару

Секреты, чтобы не изнывать от жары

В сильную жару прохладные и освежающие напитки идут на ура. Именно они способен максимально быстро утолить жажду.

Вместе с "РБК-Украина" расскажем, как быстро охладить любой напиток. Для этих способов желательно, чтобы у вас в запасе был в морозилке лед — с его помощью можно освежить любой напиток или же быстро охладить целую бутылку воды. Но помните: чем меньше емкость вы берете для охлаждения, тем быстрее будет снижаться температура.

Как быстро охладить напитки

Для первого метода наполните водой и людом стеклянную миску с толстыми стенками. Воду и лед заливайте в соотношении 50/50 — так, чтобы ваша бутылка или банка была полностью покрыта. В случае необходимости охладить много бутылок используйте ванну.

Добавьте в воду щепотку соли. Положите напитки полученный раствор и быстро размешайте — это поможет им быстрее охлаждаться. Буквально через две минуты температура ваших напитков существенно снизится. Теперь вы можете налить прохладный напиток в стакан и насладиться приятной температурой.

Для второго метода возьмите бумажное полотенце такого размера, чтобы полностью завернуть бутылку или банку. Разложите его на доску и намочите водой.

Заверните бутылку в мокрое полотенце целиком и положите в морозилку на 10-15 минут. Через указанное время можно наслаждаться холодным напитком. Полотенце можно сразу не снимать — оно будет хранить прохладу какое-то время.

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