Как избавиться от пятен дезодоранта на одежде: простой способ, который работает на 100%

Средство из аптеки поможет быстро и эффективно удалить пятна

Тем, кто пользуется дезодорантом, приходится столкнуться с неприятной проблемой. Следы антиперспиранта остаются на одежде и простым порошком их вывести практически невозможно. Использовать уксус или перекись водорода в этом случае нельзя, чтобы не испортить вещь.

Выручит эффективное аптечное средство, благодаря которому получится удалить загрязнение и при этом не придется тратить деньги на дорогой пятновыводитель.

Как избавиться от следов дезодоранта на одежде

Для того чтобы легко и быстро вывести белые следы с ткани нужно взять из домашней аптечки аспирин.

2-3 таблетки аспирина измельчите любым удобным для вас способом. Полученный порошок залейте небольшим количеством теплой воды и тщательно перемешайте. Полученную пасту с помощью щетки или пальцами вотрите в загрязненную часть футболки, рубашки или кофты и оставьте на пару часов. Постирайте вещь с порошком как обычно.

Все пятна от дезодоранта исчезнут, будто их и не было на вашей одежде.

Как сообщал ранее "Телеграф", для придания приятного аромата вещам опытные хозяйки используют уксус.