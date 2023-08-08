Не делайте так: пять ошибок, из-за которых стиральная машина ломается и воняет

Стиральная машина прослужит дольше, если следовать простым правилам

Домохозяйства часто допускают ошибки при использовании стиральной машины, включая перегруз бельем. Чтобы "помощница" работала исправно и долго, стоит знать о важных нюансах.

Обратите внимание на пять вещей, из-за которых стиральная машина ломается и воняет. Об этом рассказывает Express.

Вещи в карманах

Металлические предметы, такие как монеты, ключи и винты, которые находятся в карманах вещей, могут повредить барабан стиральной машины. Тогда как жевательная резинка и салфетки засорят слив.

Оставленная мокрая одежда

Если не забрать мокрую одежду после окончания стирки, а оставить в стиральной машине на длительное время, то может образоваться плесень. Именно по этой причине возникает вонь.

Слишком много белья

Не стоит перегружать барабан стиральной машины. Это препятствует тщательной очистке одежды. Рекомендуется заполнять барабан примерно на 80%.

Слишком частые стирки

Чем интенсивнее вы используете стиральную машину, тем быстрее сокращается ее срок службы. Стирка вещей при более низкой температуре, более короткий по времени режим и использование только при полной загрузке продлит "жизнь" вашей машины.

Игнорирование инструкции

При покупке новой бытовой техники, в том числе стиральной машины, важно ознакомиться с инструкцией по уходу, прилагаемой к ней. Так вы будете знать, какое моющее средство использовать, и любую другую важную информацию об уходе за прибором.

Ранее "Телеграф" рассказывал, при какой температуре нужно стирать белье, чтобы убить всех бактерий и пылевых клещей. А еще мы писали, как убрать неприятный запах в стиральной машине с помощью простого трюка.