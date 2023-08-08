Укр

Правда известна: почему никто никогда не видел хека с головой

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Мало кто видел эту рыбу целой
Мало кто видел эту рыбу целой. Фото My food

Как выглядит эта рыба на самом деле

Для многих людей рыба хек – это важная часть пищевого рациона. Мы рассказывали, как вкусно его приготовить. Однако немногие знают, почему эту рыбу всегда продают без головы.

Тушка без головы – это настолько привычный товар на прилавках, что мало кто видел эту рыбу целиком. И этому есть логическое объяснение, пишет "Главред".

Почему хек продают без головы?

Этому несколько причин. Во-первых, да рыбу проще транспортировать и хранить. В таком виде хек занимает меньше места, а также легче упаковывается.

Второй причиной является то, как выглядит эта рыба целой — если бы вы хоть раз увидели в магазине хека с его ужасающей головой, это, возможно, перебило бы у вас желание его покупать.

Хек с головой
Да он выглядит на самом деле

Третья причина этого явления связана с его острыми и ужасающими зубами. В пасти хека есть два ряда зубов. Поэтому во время обработки рыбы с головой высок риск пораниться о его зубы. Поэтому голову удаляют почти сразу и на прилавки попадают только тушки.

В остальном же хек – настоящий источник высококачественных белков, витаминов и минералов. Из него получаются отличные блюда. Обязательно попробуйте приготовить с хеком пирог "Баба-шарпанина".

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#Рыба #Хек