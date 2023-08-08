Какое средство распылить в доме, чтобы отпугнуть пауков: необычный способ

Справиться с пауками можно без химикатов

Насекомые могут доставлять много неудобство в доме как людям, так и питомцам. Одна из частых проблем – вездесущие пауки, но их можно просто отпугнуть без агрессивных репеллентов.

Чтобы избавиться от пауков, используйте натуральное средство — масло перечной мяты. Эффективным лайфхаком поделилось издание Express.

Один натуральный аромат решит проблему с пауками. Оказалось, что насекомые "боятся" перечной мяты. Чтобы отпугнуть паукообразных, вы можете добавить несколько капель масла перечной мяты в воду в пульверизатор, а затем распылить в жилище. В комнатах будет пахнуть свежестью, а на пауков не будет и намека.

Приготовить спрей для отпугивания пауков легко своими руками. Просто смешайте воду и масло перечной мяты в равных частях. Распыляйте жидкость там, где чаще всего замечали насекомых, уделите внимание вентиляционным отверстиям. Пауки не любят запах этого растения, так что это экологичный способ побороть нежелательных гостей в доме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что поможет избавиться от мух в летнее время. Сделать ловушку для паразитов можно из подручных материалов.