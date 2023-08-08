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Краны в ванной и на кухне заблестят как новые: просто используйте эти средства

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Как очистить краны от налета
Как очистить краны от налета. Фото pexels.com

Налет на кранах как минимум выглядит не эстетично

Кухню и ванную комнату необходимо держать в чистоте, потому что на многих поверхностях может появиться плесень и налет. В зависимости от жесткости воды, спустя несколько недель или месяцев использования, на кранах появляются пятна.

В материале OBOZREVATEL эксперты подсказали несколько способов, которые помогут без дополнительных затрат избавиться от проблемы. Понадобится всего три средства, которые точно можно найти у себя на кухне.

Как очистить краны от налета

Уксус

Возьмите чистую губку или тряпку, нанесите немного обычного уксуса и тщательно протрите необходимые поверхности. Если на кране образовалось много налета и в несколько слоев, тогда намочите уксусом бумажное полотенце, накройте загрязненный участок и оставьте так на ночь. А утром снимите и протрите чистой губкой с водой.

Лимон

Если вы не хотите, чтобы вся кухня и ванная пропитались запахом уксуса, потому что он многим не нравится, тогда в борьбе с налетом поможет лимон. Намочите губку в лимонном соке и протрите поверхности. Можно также взять 40-50 г лимонной кислоты, разбавить в литре теплой воды, смочить тряпку и протереть краны.

Сода

Еще один эффективный помощник в борьбе с пятнами. Возьмите 3 чайные ложки смеси, растворите в 100 мл теплой воды, тщательно перемешайте, чтобы получилась пастообразная консистенция. Нанесите ее на "проблемные" участки и оставьте на пару часов. Потом смойте теплой водой.

"Телеграф" писал ранее, как с помощью бюджетного средства избавить унитаз от налета. Эксперты поделились полезным лайфхаком.

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#Уборка #Кран #Лайфхак