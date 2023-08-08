Готовимся к новым блэкаутам: как собрать "тревожный чемоданчик" на этот случай

Перебои со светом этой зимой могут быть еще более сильными, чем прошлой

Теплая пора года подходит к своему завершению, а до зимы осталось не так уж и много времени. А это значит, что украинцы вновь могут столкнуться с отключениями света, которые, согласно прогнозам, в этом году будут более длительными.

Как рассказал председатель Всеукраинского союза парамедиков Украины Ярослав Ус, на случай длительных отключений света, воды и отопления необходимо собрать небольшой "тревожный чемоданчик".

В самую первую очередь эксперт рекомендует подумать о том, чтобы не оставаться без связи со внешним миром. И если обеспечить бесперебойную связь в этих условиях весьма сложно, то купить радио на батарейках может каждый. Это устройство позволит узнавать о важных новостях, и оставаться в курсе происходящего.

В "тревожном чемоданчике" на случай блэкаута помимо того должны быть:

фонарик;

батарейки;

пауэрбанк;

газовая горелка с баллоном и датчик угарного газа к ней.

Если у вас в прошлом году были перебои с отоплением, то очевидно, что они будут и в этом, а потому если вы откладывали покупку термобелья или спальника, то сейчас самое время.

Важно также позаботиться о запасе питьевой и технической воды, поэтому перед наступлением холодов стоит набрать ее во всю тару, которая есть в доме.

Еще один важный пункт, о котором точно не стоит забывать, это лекарства. Поскольку зимой могут быть перебои с логистикой, то сформировать аптечку необходимо уже сейчас, особенно если у вас есть хронические заболевания.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о десяти полезных советах, которые пригодятся в случае отключения электроэнергии в домах.