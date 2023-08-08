Отодвигать мебель не придется: как убрать в труднодоступных уголках квартиры
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Ловкий способ навести порядок везде
Хозяйки пытаются постоянно поддерживать в доме чистоту. Чтобы удалить пыль абсолютно во всех уголках квартиры, приходится отодвигать мебель. Но благодаря нехитрому приспособлению можно обойтись без таких сложностей.
В каждом интерьере есть места, куда проблематично добраться тряпкой и даже шваброй. Убрать пыль и загрязнения в таких уголках можно благодаря лайфхаку с шампуром (или другим похожим предметом) и губками для мытья посуды.
На шампур нужно нанизать 2-3 поролоновых губки для мытья посуды. Прокалывать их нужно в горизонтальном положении.
Полученный инструмент для уборки нужно смочить водой или моющим средством и прочистить с его помощью труднодоступные места.
Такой инструмент поможет без проблем отмыть плинтуса, высокие полки и прочие участки, которые находятся не в свободном доступе.
Ранее "Телеграф" делился уловкой, благодаря которой пыль в квартире придется убирать значительно реже.