Отодвигать мебель не придется: как убрать в труднодоступных уголках квартиры

Ловкий способ навести порядок везде

Хозяйки пытаются постоянно поддерживать в доме чистоту. Чтобы удалить пыль абсолютно во всех уголках квартиры, приходится отодвигать мебель. Но благодаря нехитрому приспособлению можно обойтись без таких сложностей.

В каждом интерьере есть места, куда проблематично добраться тряпкой и даже шваброй. Убрать пыль и загрязнения в таких уголках можно благодаря лайфхаку с шампуром (или другим похожим предметом) и губками для мытья посуды.

На шампур нужно нанизать 2-3 поролоновых губки для мытья посуды. Прокалывать их нужно в горизонтальном положении.

Полученный инструмент для уборки нужно смочить водой или моющим средством и прочистить с его помощью труднодоступные места.

Такой инструмент поможет без проблем отмыть плинтуса, высокие полки и прочие участки, которые находятся не в свободном доступе.

Ранее "Телеграф" делился уловкой, благодаря которой пыль в квартире придется убирать значительно реже.