Просто добавьте в барабан: какая специя поможет восстановить черный цвет одежды

Этот лайфхак поможет превратить свои вещи в новые

Во время процесса стирки важно учитывать множество нюансов, например, правильную температуру, чтобы вещи не потеряли свой цвет. Но если это уже произошло, тогда можно воспользоваться простыми, но эффективными лайфхаками, чтобы вернуть одежде первозданный вид.

В материале "24 канала" эксперты рассказали, что восстановить черный цвет вещам можно с помощью специи, которая найдется у каждого на кухне. Речь идет об обычном молотом черном горошке, который добавляют в различные блюда.

Как вернуть черный цвет одежды после стирки

Благодаря такому лайфхаку вы сможете с легкостью превратить вещи в новые. Но добавлять черный перец при каждой стирке не нужно. Чтобы сохранить цвет черным вещам, достаточно взять одну чайную ложку специи и всыпать прямо в барабан (должно хватить на 5 стирок). Также добавьте порошок или другое моющее средство и включите стандартный режим, но с температурой не меньше 40 градусов. Эксперты говорят, что специя поможет вернуть ткани первозданный вид и одежда после стирки перестанет линять.

Еще черный цвет можно вернуть вещам с помощью уксуса, его нужно размешать с холодной водой и опустить в раствор одежду на 30 минут. После этого ее следует постирать в привычном режиме. А также рекомендуется использовать соль. Столовую ложку приправы нужно развести в 1 литре воды и в полученном растворе оставить вещи на один час, а после постирать в стиральной машинке.

"Телеграф" писал ранее, с чем замочить одежду перед стиркой, чтобы она оставалась белоснежной. Хозяйкам дали ценные советы.