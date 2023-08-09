Чтобы огурцы были хрустящими: что добавляли в банки при засолке наши бабушки

Благодаря этим хитростям на хруст будут сбегаться все!

Нет ничего лучше зимой, чем баночка хрустящих консервированных огурчиков. Они идеальны к картофелю, мясным блюдам, рагу, их можно добавлять в салаты и супы. Ни один магазинный вариант не будет лучше, чем сделаны собственноручно.

Хрустящие маринованные и соленые огурчики – гордость каждого кулинара. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему у одних кулинаров маринованные огурцы получаются упругими и хрустящими, а у других это просто соленые огурцы? Дело в одной хитрости, и вместе с Ukr.Media о ней расскажем.

Что добавить при мариновании огурцов, чтобы они получились хрустящими

В выборе специй для закрутки огурцов хозяйки обычно придерживаются классического набора: зонтики укропа, зубчики чеснока, листьев смородины и вишни. Но наиболее опытные кулинары добавляют один редкий ингредиент. Именно он делает более плотными огурцы и сводит к минимуму риск брожения.

Эта секретная добавка – дубовый лист. Два — три листика на банке – и вы не узнаете ваш любимый рецепт! Даже через несколько месяцев огурцы останутся хрустящими.

Как правильно добавлять дубовый лист

Собирать его нужно с дерева, растущего как можно дальше от дорог и предприятий. В рецепты лучше использовать молодые листочки с концов побегов. Перед засолкой или маринованием промойте хорошо и обдайте укропом.

Добавьте дубовый лист в рецепт соленых огурцов от "Телеграфа" и получайте удовольствие! Приятного аппетита!