Один ингредиент из кухни скроет седину: что нужно сделать

Натуральный краситель замаскирует седые волоски бровей

Некоторые женщины воспринимают седину бровей как естественный процесс и не маскируют ее, но для других — это настоящая проблема.

Замаскировать седые волоски бровей можно с помощью косметических средств, но тогда эту процедуру нужно проводить ежедневно. Удобнее покрасить брови, чтобы забыть о проблеме на некоторое время. Тем более сделать это можно в домашних условиях, используя натуральный ингредиент, который есть почти в каждой кухне.

О том, как скрыть седину с помощью натуральных ингредиентов, пишет Elespanol.

Как покрасить седые брови в домашних условиях

Напомним, что перед применением любых средств их нужно протестировать на небольшом участке кожи, чтобы убедиться в отсутствии аллергии. Если реакции нет, можно приступать к окрашиванию.

Для приготовления натурального красителя доля волос понадобится:

молотый кофе;

горячая вода;

кокосовое масло;

ватный диск.

Подготовка и применение:

Залейте крепкий молотый кофе горячей водой и дайте ему остыть. Смешайте кофейную гущу с кокосовым маслом, чтобы получилась густая паста. Нанесите кофейную пасту и кокосовое масло на брови ватной палочкой или диском. Оставьте средство действовать на 20-30 минут. Аккуратно протрите брови влажным ватным диском или смойте теплой водой. Нанесите небольшое количество кокосового масла на брови, чтобы увлажнить их.

Вместо кокосового масла можно использовать йогурт без добавок или мед. В зависимости от компонентов будет получаться разный тон бровей.

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