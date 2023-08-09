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Один ингредиент из кухни скроет седину: что нужно сделать

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Окрашивание бровей
Окрашивание бровей. Фото Pexels

Натуральный краситель замаскирует седые волоски бровей

Некоторые женщины воспринимают седину бровей как естественный процесс и не маскируют ее, но для других — это настоящая проблема.

Замаскировать седые волоски бровей можно с помощью косметических средств, но тогда эту процедуру нужно проводить ежедневно. Удобнее покрасить брови, чтобы забыть о проблеме на некоторое время. Тем более сделать это можно в домашних условиях, используя натуральный ингредиент, который есть почти в каждой кухне.

О том, как скрыть седину с помощью натуральных ингредиентов, пишет Elespanol.

Как покрасить седые брови в домашних условиях

Напомним, что перед применением любых средств их нужно протестировать на небольшом участке кожи, чтобы убедиться в отсутствии аллергии. Если реакции нет, можно приступать к окрашиванию.

Для приготовления натурального красителя доля волос понадобится:

  • молотый кофе;
  • горячая вода;
  • кокосовое масло;
  • ватный диск.

Подготовка и применение:

  1. Залейте крепкий молотый кофе горячей водой и дайте ему остыть.
  2. Смешайте кофейную гущу с кокосовым маслом, чтобы получилась густая паста.
  3. Нанесите кофейную пасту и кокосовое масло на брови ватной палочкой или диском.
  4. Оставьте средство действовать на 20-30 минут.
  5. Аккуратно протрите брови влажным ватным диском или смойте теплой водой.
  6. Нанесите небольшое количество кокосового масла на брови, чтобы увлажнить их.

Вместо кокосового масла можно использовать йогурт без добавок или мед. В зависимости от компонентов будет получаться разный тон бровей.

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Теги:
#Седина #Брови #Окрашивание #Лайфхак