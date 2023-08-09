Один ингредиент из кухни скроет седину: что нужно сделать
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Натуральный краситель замаскирует седые волоски бровей
Некоторые женщины воспринимают седину бровей как естественный процесс и не маскируют ее, но для других — это настоящая проблема.
Замаскировать седые волоски бровей можно с помощью косметических средств, но тогда эту процедуру нужно проводить ежедневно. Удобнее покрасить брови, чтобы забыть о проблеме на некоторое время. Тем более сделать это можно в домашних условиях, используя натуральный ингредиент, который есть почти в каждой кухне.
О том, как скрыть седину с помощью натуральных ингредиентов, пишет Elespanol.
Как покрасить седые брови в домашних условиях
Напомним, что перед применением любых средств их нужно протестировать на небольшом участке кожи, чтобы убедиться в отсутствии аллергии. Если реакции нет, можно приступать к окрашиванию.
Для приготовления натурального красителя доля волос понадобится:
- молотый кофе;
- горячая вода;
- кокосовое масло;
- ватный диск.
Подготовка и применение:
- Залейте крепкий молотый кофе горячей водой и дайте ему остыть.
- Смешайте кофейную гущу с кокосовым маслом, чтобы получилась густая паста.
- Нанесите кофейную пасту и кокосовое масло на брови ватной палочкой или диском.
- Оставьте средство действовать на 20-30 минут.
- Аккуратно протрите брови влажным ватным диском или смойте теплой водой.
- Нанесите небольшое количество кокосового масла на брови, чтобы увлажнить их.
Вместо кокосового масла можно использовать йогурт без добавок или мед. В зависимости от компонентов будет получаться разный тон бровей.
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