Без вонючего уксуса: как за 20 минут убрать известковый налет из чайника

Не забывайте чистить чайник, чтобы пить вкусные напитки

Известковый налет часто становится проблемой. Отложения белого цвета можно заметить не только на кране в ванной или кухне, а и внутри чайника, поэтому важно регулярно очищать прибор.

Чтобы убрать налет и накипь из чайника, воспользуйтесь простым, но эффективным лайфхаком. Об этом рассказывает Express.

Периодически внутри чайника скапливается известковый налет. Многие домохозяйства очищают его уксусом, но это средство может оставлять неприятный запах. Поэтому есть альтернативой способ очищения чайника от накипи.

Чтобы в чайнике не было налета и накипи, проверните один трюк с лимонной кислотой. Этот продукт обеспечит эффективность, благодаря чему прибор будет чистым, чтобы вы могли пить вкусные напитки.

Как очистить чайник от налета и накипи

Первый способ: смешайте лимонную кислоту с водой, нанесите ее зубной щеткой на внутреннюю поверхность чайника, оставьте на 20 минут. После этого тщательно промойте прибор.

Второй способ:

добавьте одну столовую ложку лимонной кислоты и залейте чайник на половину водой; доведите до кипения, оставьте на несколько минут; слейте воду и промойте чайник.

Ранее "Телеграф" писал, какие поверхности в доме запрещено мыть уксусом. Дешевое средство даже может испортить некоторую бытовую технику.