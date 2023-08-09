Будет как новая: чем почистить подушку, чтобы убрать желтые пятна и неприятный запах
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Вернуть подушке свежий вид можно без химикатов из магазина
Некоторые подушки можно помещать в стиральную машину, но иногда проще провести чистку без этого прибора. Необходимое средство для удаления желтых пятен найдется в кухонном шкафу.
Вернуть белизну и свежий вид подушкам поможет простой лайфхак. Об этом пишет издание Express.
Со временем подушки сереют и желтеют. На поверхности скапливаются омертвевшие частицы кожи, следы пота, остатки косметических средств, из-за чего даже может возникнуть неприятный запах.
Как очистить подушку без стиральной машины
Подушки легко освежить без машинной стирки. Ключевое средство, которое вам понадобится, пищевая сода. Что нужно делать:
- Снимите наволочку.
- Посыпьте подушку пищевой содой.
- Оставьте подушку под прямыми солнечными лучами на два-три часа.
- Тщательно пропылесосьте пищевую соду — подушка будет как новая.
Ранее "Телеграф" рассказывал о нюансах стирки постельного белья. Простыни, наволочки нужно стирать при определенной температуре, чтобы точно убить всех бактерий и пылевых клещей. А еще мы писали, как очистить большое одеяло, ловко поместив его в стиральную машину.