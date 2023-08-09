Для чего нужна щель в утюге: об этой функции вы могли и не знать

Зазор между подошвой и корпусом сделан не просто так

Некоторые предметы и вещи, которыми мы пользуемся едва ли не ежедневно, могут обладать функциями, о которых мы даже и подумать не могли. К примеру, мало кто знает для чего на задней части кроссовок и другой закрытой обуви есть петелька. Точно так же немногие задумываются о том, для чего производители делают зазор между корпусом и подошвой утюга.

Для чего сделан зазор в утюге

Свободное пространство у носика утюга сделано не ради дизайна, оно имеет практическое предназначение. Эта щель помогает решить одну из вечных проблем для тех, кто гладит вещи.

Благодаря этой особенности конструкции утюга можно идеально разгладить воротнички и швы на футболках и другой одежде. Чтобы на вещи не осталось ни одной складки или загиба, достаточно просто пропустить ткань между корпусом и гладящей поверхностью.

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