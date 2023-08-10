Зачем помидоры поджигать в банке: простые способы сохранить помидоры на зиму без консервации

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Сезон сезонных овощей скоро закончится. Но это не значит, что вы больше не можете полакомиться свежими помидорами.

Если знать секреты правильного хранения томатов, то их можно сохранить спелыми до зимы. Вместе с ProstoWay делимся лайфхаками, которые помогут вам наслаждаться любимыми помидорами в течение нескольких месяцев.

Как сохранить помидоры на зиму без консервации

Способ с горчицей

Моем помидоры, удаляем плодоножки и просушиваем. Слоями выкладываем помидоры в банки. Между плодами нужно положить бумажные листы. Засыпаем помидоры горчичным порошком и ставим банки в подвал.

Способ со спиртом

В стерилизованные банки складываем помидоры, в каждую наливаем по 2 столовые ложки спирта. Поджигаем спичку в банке, чтобы спирт загорелся. После этого складываем в банке помидоры и закрываем крышку. Такие помидоры простоят 2-3 месяца.

Если помидоры хорошо обсушить, их можно закатить свежими в банку без каких-либо добавок. Если в помидоры не будет поступать кислород, они хорошо сохранятся.

Способ с газетой

Заверните каждый томат в газету и храните в холодильнике. Часто меняйте бумагу, чтобы она не намокла. Такие помидоры могут пролежать в холодильнике несколько месяцев.

Способ в опилках

Помидоры выложите слоем в деревянный сухой ящик. Засыпьте плоды опилками. Каждый слой можно накрыть бумагой – тогда томаты не помнятся. Храните ящики с помидорами в темном сухом месте при температуре выше +10 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, чтобы помидоры не лопались перед консервацией. Делайте так — и ваши помидоры будут не только вкусными, но и красивыми.