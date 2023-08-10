Что насыпать в холодильник, чтобы овощи всегда были свежими

Оказывается, этот трюк помогает сберечь свежесть овощей и фруктов

У каждого из нас не всегда есть шанс часто посещать рынок ради покупки свежих и полезных овощей. В этой ситуации важно рассмотреть, возможно ли сохранить свежесть овощей при их хранении в холодильнике. Это вполне возможно, и сделать это довольно легко.

Применение данного простого совета не только продлит срок свежести овощей, но также поможет поддерживать чистоту в холодильнике и избавит его от неприятных запахов. Об этом пишет cpykami.

Что положить в холодильник, чтобы сохранить свежесть овощей

Необходимо поместить бумажную салфетку на дно ящика, затем насыпать немного пищевой соды сверху, после чего положить еще одну салфетку сверху. Разложите овощи на этих салфетках, и вы заметите, как продолжительность их хранения увеличится. Рекомендуется заменять салфетки с содой каждую неделю.

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