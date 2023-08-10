Никаких нитратов: как проверить арбуз на натуральность

Вам не понадобятся особые средства

Что может быть лучше в жаркий августовский день, чем полакомиться любимым арбузом? Однако не все арбузы безопасны для здоровья — у некоторых из них может быть слишком высокое содержание нитратов.

Как проверить арбуз на нитраты при покупке и на дому, расскажем вместе с Радио Maximum. Вместе с этими советами вы будете уверены, что принесли домой качественную ягоду.

Как проверить арбуз в магазине или на рынке

Обращайте внимание на желтое пятно на одной из его сторон. Оно свидетельствует о том, что плод соприкасался з землей и "расти" ему не помогали.

Нажмите немного на арбуз. Он должен при этом издавать тихий, чуть слышный треск, а полосы на нем должны быть хорошо выражены.

Поцарапайте арбуз ногтем. Если ягода выращена в натуральных условиях, кожура легко будет сдираться, а не "продавливаться" вниз.

Как проверить качество арбуза дома

Опустите целый арбуз в воду. Арбуз без "химии" будет держаться на воде, а плод с большим количеством нитратов опустится на дно.

Разрежьте арбуз и посмотрите на срезы. У "безнитратного" арбуза они не будут ровными, а срез нитратной ягоды будет совершенно гладким.

Отрежьте от арбуза немного мякоти и положите в стакан с чистой водой. Если она стала розовой – арбуз употреблять опасно.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, как выбрать спелый арбуз. Попробуйте — и результат вас удивит!