Зачем наносить пену для бритья на зеркало в ванной комнате: мало кто знает

Зачастую, в ванной комнате зеркало начинает запотевать из-за конденсации, особенно после горячего душа

Иногда использование полотенца для протирания зеркала не дает желаемого результата. Это может вызвать появление разводов и поверхность зеркала может снова запотеть. Более эффективным подходом будет предотвращение конденсации.

В этом случае вам поможет один необычный лайфхак, пишет pixelinform.com. Избежать появления запотевания гораздо легче, и для этой цели можно использовать пену для бритья.

Как предотвратить запотевание зеркала в ванной

Нанесите эту пену на тряпку из микрофибры или губку и аккуратно обработайте поверхность зеркала. Равномерно распределите пену тонким слоем по всей поверхности.

После того как зеркало будет покрыто пеной, удалите остатки с помощью чистой губки или сухой ткани. Это создаст невидимый слой, который предотвратит запотевание. При этом вам не придется отказываться от возможности видеть себя в зеркале, наносить макияж или выполнять другие процедуры красоты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать с зеркалом, чтобы избежать его запотевание в ванной комнате. Стоит воспользоваться тремя полезными лайфхаками.