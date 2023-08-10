Этот лайфхак с кроссовками только вредит: что нельзя делать

Откажитесь от одного из популярных в сети методов стирки спортивной обуви в машинке

Кроссовки достаточно быстро становятся грязными. И если почистить их снаружи практически не составляет труда, то избавиться от загрязнений и неприятного запаха внутри сложнее. Из гигиенических соображений кроссовки нужно периодически стирать полностью и проще всего сделать это в стиральной машине.

В сети можно встретить рекомендацию с помощью шнурков закреплять кроссовки за дверцу машинки. Так якобы обувь меньше будет стучать по барабану. Но на самом деле такой лайфхак может привести к поломке стиральной машины, убеждает специалист по ремонту бытовой техники.

Как правильно стирать кроссовки в стиральной машине автомат

Если шнурки зажать дверцей стиральной машинки, то кроссовки может и не будут так сильно бить по барабану. Но скорее всего во время стирки намокшие и тяжелые кроссовки вырвут приличный кусок резинового манжета.

Чтобы выстирать кроссовки и не поломать стиральную машину нужно:

Достать шнурки из обуви. В противном случае они могут попасть в патрубок, фильтр, зацепиться за крестовину или за тен и привести к поломке;

достать стельку и пройтись по поверхности кроссовок сухой щеткой;

нанести очищающее средство и хорошо почистить обувь щеткой;

закинуть обувь без стелек и шнурков в барабан стиральной машины;

положить в барабан тряпки или два старых полотенца.

Идеальный режим стирки для кроссовок

Режим стирки и правильная температура воды очень важны. Специалист рекомендует выбрать режим полоскание и отжим не больше 400 оборотов.

Если придерживаться всех рекомендаций, кроссовки будут чистыми, а стиральную машинку не придется ремонтировать.

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