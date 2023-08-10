Этот лайфхак с кроссовками только вредит: что нельзя делать
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Откажитесь от одного из популярных в сети методов стирки спортивной обуви в машинке
Кроссовки достаточно быстро становятся грязными. И если почистить их снаружи практически не составляет труда, то избавиться от загрязнений и неприятного запаха внутри сложнее. Из гигиенических соображений кроссовки нужно периодически стирать полностью и проще всего сделать это в стиральной машине.
В сети можно встретить рекомендацию с помощью шнурков закреплять кроссовки за дверцу машинки. Так якобы обувь меньше будет стучать по барабану. Но на самом деле такой лайфхак может привести к поломке стиральной машины, убеждает специалист по ремонту бытовой техники.
Как правильно стирать кроссовки в стиральной машине автомат
Если шнурки зажать дверцей стиральной машинки, то кроссовки может и не будут так сильно бить по барабану. Но скорее всего во время стирки намокшие и тяжелые кроссовки вырвут приличный кусок резинового манжета.
Чтобы выстирать кроссовки и не поломать стиральную машину нужно:
- Достать шнурки из обуви. В противном случае они могут попасть в патрубок, фильтр, зацепиться за крестовину или за тен и привести к поломке;
- достать стельку и пройтись по поверхности кроссовок сухой щеткой;
- нанести очищающее средство и хорошо почистить обувь щеткой;
- закинуть обувь без стелек и шнурков в барабан стиральной машины;
- положить в барабан тряпки или два старых полотенца.
Идеальный режим стирки для кроссовок
Режим стирки и правильная температура воды очень важны. Специалист рекомендует выбрать режим полоскание и отжим не больше 400 оборотов.
Если придерживаться всех рекомендаций, кроссовки будут чистыми, а стиральную машинку не придется ремонтировать.
Ранее "Телеграф" рассказывал о дешевом и эффективном способе избавиться от неприятного запаха в обуви, которую нельзя стирать.