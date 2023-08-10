Эта соль уничтожит вашу консервацию: запрещенный ингредиент для закруток

Один ингредиент может все испортить

Активно продолжается сезон закруток. Но часто, готовя овощи для закрывания, кулинары игнорируют очень важный момент, а именно вид соли, который используют в рецепте. Также мы рассказывали, почему не стоит класть аспирин в банки.

Соль, которую не следует использовать в закрутках, есть на каждой кухне. Особенно важно следить за этим сейчас, когда из-за окупантов прекратилось производство "Артемсоли" и украинский рынок заполонила соль иностранных производителей. На иноязычных упаковках бывает трудно разглядеть, какая соль. Речь идет о йодированном продукте. Почему с ним не стоит заготавливать овощи на зиму, рассказали на smachnonews.24tv.ua.

Йодированная соль в консервации: в чем опасность

Ни в коем случае не добавляйте в консервацию йодированную соль. Она оказывает негативное влияние не только на вкус и цвет продуктов, но и на длительность хранения. Дополнительный йод в такой соли для улучшения йодного потребления. Но йод обладает свойством разрушать микроорганизмы, что нарушит баланс в банках во время консервации и уменьшит продолжительность хранения продуктов.

Также йодированная соль может изменить уровень кислотности продуктов. Поэтому они не будут обезопасены от порчи.

Морскую соль тоже лучше не использовать. Она практически не отличается по вкусу от каменной, но имеет более высокий уровень минералов. Также такая соль содержит частицы водорослей. Это все не позволит точно спрогнозировать, как соль повлияет на консервацию. В отличие от дубовых листьев — мы рассказывали, зачем добавлять их в банки с огурцами.