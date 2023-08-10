Устройте дома "ловушки": как раз и навсегда прогнать моль из квартиры

Моль уничтожает и мебель, и продукты, и одежду

С проблемой появления моли в квартире, пожалуй, сталкивались многие, потому что этот вредитель — частый гость в жилых помещениях. Его личинки могут появится в сыпучих продуктах, они быстро размножаются и заполоняют кухонные шкафчики.

В материале Рorady.interia подсказано несколько лайфхаков, которые помогут быстро избавиться от моли, без "химии", а с помощью простых народных средств.

Как избавиться от моли

В первую очередь, проводите в квартире, особенно на кухне, регулярную уборку. Если вы заметили следы пищевой моли в продуктах, то их нужно срочно выбрасывать. Запомните, что крупы, макароны, сухофрукты, орехи и прочее лучше хранить в закрытых тарах. Если в вашем доме завелась моль, тогда попробуйте от нее избавиться следующими способами:

Яблочный укус. Возьмите немного уксуса (также подойдет сухое вино) и налейте в банку или глубокую миску. Этот аромат приятный для насекомых и будет их притягивать. Через пару часов мотыльки утонут в вашем сосуде;

Лавровый лист и перец. Положите в кухонных шкафчиках, где завелась моль, лавровые листы и душистый перец, они своим запахом отпугнут вредителей.

Эфирные масла. Точно таким же эффектом обладают эфирные масла, моль уйдет раз и навсегда, если на кухне будет пахнуть лавандой, гвоздикой или маслом чайного дерева.

Кожура цитрусовых. Возьмите отходы от апельсина, лимона или мандарина, подсушите немного в духовке, а потом разложите по местам, где есть моль. Цитрусовый запах также поможет выпроводить ее из квартиры.

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