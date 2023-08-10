Если нет холодильника: простой лайфхак, как продлить срок годности молока

Домашнее молоко портится быстрее всего

Молоко входит в базовую корзину продуктов, потому что весьма полезное и питательное, но главное, чтобы оно было качественным. Единственный минус состоит в том, что у него маленький срок годности, а без холодильника сохранять его свежесть и вовсе сложная задача. Но все же есть действенные методы.

В материале Meta подсказали, что нужно сделать, чтобы напиток не испортился, если нет возможности хранить его в сильно прохладном месте. Помогут всего несколько советов.

Как сохранить молоко без холодильника

Эксперты для продления срока годности продукта советуют его кипятить, потому что после такой обработки он сможет сохранить свою свежесть вплоть до недели. Но хранить его лучше в стеклянной таре или фарфоровой емкости.

Но перед тем, как отправить его на плиту, необходимо добавить в молоко щепотку сахара, а в процессе кипения можно еще и щепотку соли, чтобы продукт раньше времени не прокис. Если хотите как можно дольше сохранить молоко свежим, тогда можно добавить в него немного соды.

Впрочем, аналогичным эффектом обладают также листья хрена и мяты, так что можете добавить пару листиков в напиток, чтобы он как можно дольше радовал своим свежим вкусом.

"Телеграф" писал ранее, как определить свежесть яиц прямо в магазине. На что следует обратить внимание