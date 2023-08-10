Оцифровать старые фотографии можно с помощью смартфона: полезная хитрость

Простой способ оцифровать свои воспоминания

Фотография — самый простой, доступный и популярный способ сохранить свои воспоминания. Благодаря развитию технологий сделать четкие и красивые фото может каждый обладатель смартфона. До этого фото можно было сделать преимущественно на пленочный фотоаппарат. Поэтому у многих дома еще остались старые пленки.

Для того чтобы сохранить сделанные на пленочный фотоаппарат снимки не обязательно идти в фотосалон. С этой задачей может справиться смартфон.

Как оцифровать фотопленку с помощью телефона

Вам понадобятся:

смартфон с хорошей камерой;

фотопленка для оцифровки;

белый лист бумаги;

лампа или другой источник света.

Перед начало оцифровки достаньте фотопленку и аккуратно разверните ее, положите на ровную поверхность и прокатайте руками, чтобы избавиться от складок.

Фотопленку нужно располагать на светлой поверхности, которая будет равномерно подсвечивает кадр. Можно использовать накрытую белым листом бумаги лампу или экран телефона/планшета.

Для оцифровки включите камеру на смартфоне и сфотографируйте фотопленку. Для этого лучше использовать макрорежим. Смартфон нужно аккуратно держать над фотопленкой и не двигать его в процессе съемки.

Так как пленка является негативом, для корректной цветопередачи на смартфоне необходимо выбрать настройки "Негатив", пишет techtoday. Это инвертирует оттенки, и они будут отображаться нормально.

После этого сделанные фотографии можно отредактировать с помощью приложений Adobe Lightroom, Snapseed или VSCO. В процессе обработки необходимо убрать шумы и дефекты, а также настроить яркость, контраст и насыщенность. Также можно использовать специальные приложения, которые обработают фотографию сами.

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