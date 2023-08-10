Поможет аптечное средство: как быстро очистить утюг от накипи и нагара

Из-за неправильного использования утюга образуется накипь и нагар

Одним из самых востребованных и полезных приборов в быту является утюг, в первую очередь он помогает привести в порядок вещи. Но на его подошве со временем может появиться накипь и нагар.

В материале "24 канала" рассказано, как с помощью обычного средства, которое, пожалуй, найдется в каждой домашней аптечке, можно очистить прибор, чтобы он внешне приятно выглядел и не портил одежду.

Как почистить утюг в домашних условиях

Эксперты советуют взять одну таблетку парацетамола и разогреть утюг до максимальной температуры. После того как он станет горячим, аптечное средство нужно втереть на загрязненные участки. Но делайте это аккуратно, чтобы не получить ожог, лучше всего воспользоваться кухонной прихваткой.

С помощью таблетки парацетамола можно размягчить накипь и нагар, а потом губкой убрать остатки с поверхности утюга. Если парацетамола нет, то можно воспользоваться таблеткой для посудомоечной машинки. Этот лайфхак имеет лишь один нюанс – несколько неприятный запах, поэтому лучше перед процедурой открыть окно.

"Телеграф" писал ранее, как помощью утюга разгладить линолеум. Отличный совет, который спасет напольное покрытие.