Пора готовиться уже сейчас: какие вещи подготовить к холодной зиме украинцам

Запасы к холодной зиме нужно делать уже сейчас

Украинцев предупреждают о том, что зима будет сложной и советуют начать готовиться уже сейчас. Из-за возможных перебоев со светом в домах может не быть отопления, поэтому нужно запастись необходимыми вещами.

На портале "Хочу" дали несколько советов, чем нужно запастись перед вероятными блэкаутами.

Теплая одежда

На случай отключения отопления нужно иметь запас теплой одежды: свитера из шерсти и костюмы на флисе, варежки и вязаные носки, плотные пижамы и махровые халаты. Нижнее белье также должно быть теплым, лучше отдавать предпочтение термобелью, которое прослужит не один сезон.

Одеяла и пледы

Чтобы было не холодно спать, нужен запас одеял и пледов. Желательно отдавать предпочтение одеялам из натуральной шерсти или из пуха. Чем больше их будет дома, тем меньше шансов замерзнуть.

Обогреватели

Чтобы пережить перебои с отоплением нужно позаботиться о том, чтобы в доме был обогреватель, а лучше не один. Для тех, кто живет в частном доме, подойдут стационарные тепловые генераторы, а для жителей квартир подойдут электрические девайсы. Если нет такой возможности, можно использовать компактные грелки или бутылки с теплой водой.

Свечи и лампы

Чтобы пережить перебои со светом зимой, нужно запастись свечками, фонарями или газовыми лампами. К слову, свечи и газовые лампы не только будут освещать жилье, но и станут дополнительным источником тепла.

Лекарства

Во время морозов иммунитет может снизиться, поэтому случаи болезней участятся. Для этого под рукой всегда должны быть необходимые лекарства. Также в аптечке нужно сделать запас медикаментов, если есть хронические заболевания. В частности, необходимо запастись противовирусными, жаропонижающими, обезболивающими, активированным углем, витаминами и противопростудными препаратами.

Запасы еды

В условиях постоянных отключений света готовить обычную еду будет сложно, поэтому необходимо сделать запасы консервов, сухофруктов, сухарей, энергетических батончиков. Также нужно запастись супами быстрого приготовления, питьевой водой и крупами. Важно помнить, что основная часть рациона холодной зимой — это уже готовые к употреблению продукты.

Спички, батарейки и другие расходные материалы

Чтобы зажигать свечи или газовые лампы, понадобятся спички или зажигалки. Также для фонариков нужно сделать запас батареек, а для зарядки гаджетов — павербанки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у Зеленского предупредили украинцев о сложностях грядущей зимы. В этом году у Украины гораздо более плохие "стартовые позиции", так как в прошлой была сбалансированная система, работавшая десятилетиями.