Совсем не для чернил: для чего на самом деле нужна синяя сторона ластика

Многие неправильно используют синюю сторону ластика

Ластик — обязательный предмет в пенале у каждого школьника, студента и людей, которые работают с рисунками и чертежами. Благодаря ему можно ловко исправить неточности и ошибки. Самый простой ластик чаще всего окрашен в два цвета — синий и красный. Так же, как и в случае с лишней дыркой в кроссовках, сделано это специально.

Есть мнение, что красная сторона ластика нужна, чтобы стирать карандаш, потому что она мягче, а синяя предназначена для удаления ручки. Синяя сторона действительно удаляет чернила, только после нее остаются следы, а иногда бумага рвется. Дело в том, что такое использование не совсем правильное.

Зачем на ластике синяя сторона

По задумке производителей синяя сторона ластика предназначена для использования на плотной бумаге. При работе на зернистой бумаге или картоне синий ластик просто незаменим. Графит очень хорошо задерживается на таких поверхностях и удалить его можно только жесткой резиной. Именно из такой и сделана синяя сторона ластика.

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