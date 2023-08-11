Что нельзя выбрасывать в канализацию: за ремонт никогда не расплатитесь

Что попало в трубы кидать запрещено

Волосы, остатки пищи, пена от моющих средств: все это может попасть в канализацию, засорив ее. Если не хочется мучиться с заблокированным стоком, то предотвратите проблему, соблюдая простые правила.

Есть несколько вещей, которые нельзя бросать в канализацию. Об этом рассказывает материал Express.

Что запрещено выкидывать в канализацию

Жиры и масла. Именно это чаще всего становится причиной засора в кухонных раковинах. Такие вещества образовывают плотные липкие комки в дренажных трубах, препятствуя прохождению чего-либо.

Именно это чаще всего становится причиной засора в кухонных раковинах. Такие вещества образовывают плотные липкие комки в дренажных трубах, препятствуя прохождению чего-либо. Кофейная гуща. Частицы кофе не растворяются в воде и со временем накапливаются в трубопроводах, вызывая серьезную закупорку.

Смываемый кошачий туалетный наполнитель. Не всегда обещание из рекламы работает, поэтому лучше утилизировать наполнитель другим образом.

Не всегда обещание из рекламы работает, поэтому лучше утилизировать наполнитель другим образом. Бумажные полотенца и ватные тампоны. Хотя эти предметы являются биоразлагаемыми, это не означает, что они растворятся, как только попадут в раковину. Из-за своих абсорбирующих свойств, эти предметы — виновники засорения трубопроводов.

Хотя эти предметы являются биоразлагаемыми, это не означает, что они растворятся, как только попадут в раковину. Из-за своих абсорбирующих свойств, эти предметы — виновники засорения трубопроводов. Наклейки с продуктов. То, что приклеено на бананы и другие фрукты и овощи, не должно попадать в канализацию. Обычно такие наклейки изготавливаются из пластика и, следовательно, не поддаются биологическому разложению.

Если раковина в доме все же забилась, то ранее "Телеграф" рассказывал о действенном способе устранения засора. Вы сможете обойтись без помощи сантехника.