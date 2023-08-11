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Что нельзя выбрасывать в канализацию: за ремонт никогда не расплатитесь

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Не создавайте засор в раковине
Не создавайте засор в раковине. Фото Freepik

Что попало в трубы кидать запрещено

Волосы, остатки пищи, пена от моющих средств: все это может попасть в канализацию, засорив ее. Если не хочется мучиться с заблокированным стоком, то предотвратите проблему, соблюдая простые правила.

Есть несколько вещей, которые нельзя бросать в канализацию. Об этом рассказывает материал Express.

Что запрещено выкидывать в канализацию

  • Жиры и масла. Именно это чаще всего становится причиной засора в кухонных раковинах. Такие вещества образовывают плотные липкие комки в дренажных трубах, препятствуя прохождению чего-либо.
  • Кофейная гуща. Частицы кофе не растворяются в воде и со временем накапливаются в трубопроводах, вызывая серьезную закупорку.
  • Смываемый кошачий туалетный наполнитель. Не всегда обещание из рекламы работает, поэтому лучше утилизировать наполнитель другим образом.
  • Бумажные полотенца и ватные тампоны. Хотя эти предметы являются биоразлагаемыми, это не означает, что они растворятся, как только попадут в раковину. Из-за своих абсорбирующих свойств, эти предметы — виновники засорения трубопроводов.
  • Наклейки с продуктов. То, что приклеено на бананы и другие фрукты и овощи, не должно попадать в канализацию. Обычно такие наклейки изготавливаются из пластика и, следовательно, не поддаются биологическому разложению.

Если раковина в доме все же забилась, то ранее "Телеграф" рассказывал о действенном способе устранения засора. Вы сможете обойтись без помощи сантехника.

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#Канализация #Раковина