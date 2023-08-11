Очистит межплиточные швы за 10 минут и предотвратит плесень: необходимое средство есть в аптечке
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Уборка в ванной комнате может обойтись без магазинных химикатов
Межплиточные швы часто становятся загрязненными, нарушая общий вид ванной комнаты. Очистить затирку может одно эффективное аптечное средство, которое ко всему борется с плесенью.
Чтобы отбелить швы между плиткой, используйте перекись водорода, которая, скорее всего, найдется в вашей домашней аптечке. О действенном лайфхаке рассказывает Express.
Как оказалось, перекись водорода — это натуральное чистящее средство, которое убивает бактерии, плесень, грибки. Обладает отбеливающим эффектом и может очисть швы между плиткой всего за 10 минут.
Как отбелить затирку в ванной или кухне:
- Налейте немного перекиси водорода в пульверизатор.
- Распылите жидкость прямо на межплиточные швы.
- Дайте средству впитаться около 10 минут.
- Потрите.
- Протрите швы влажной тканью.
- Вытрите поверхность сухим полотенцем.
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