Не выбрасывайте деньги на ветер: как отличить настоящую икру от подделки

Следует знать это, если планируете покупать икру

Икра – это дорогой продукт. Преимущественно мы покупаем ее к праздникам и застольям. Не хочется мало того, что потратить много денег, да еще купить подделку. Мы говорили, как отличить натуральное вино от порошкового. Теперь делимся советами по выбору настоящей икры.

Икра – это дорогой продукт. Потому часто недобросовестные производители пытаются нажиться на людях и предлагают подделки. Как не попасть в ловушку и не выбросить большую сумму на ветер – рассказали на smachnonews.24tv.ua.

Как отличить натуральную икру от подделки

И для красной, и для черной икры характерны одни и те же признаки качества. Прежде всего, следует внимательно изучить упаковку. Таким образом, можно отсеять фальсификат еще до покупки. Есть определенные стандарты, регулирующие производство икры.

ГОСТ 18173-72 – Икра лососевая зернистая баночная

– Икра лососевая зернистая баночная ГОСТ 7442:2002 – Икра зернистая осетровых рыб

– Икра зернистая осетровых рыб ГОСТ 6052-79 – Икра зернистая осетровых рыб пастеризована

Эти отметки свидетельствуют о том, что икра изготовлена из свежей рыбы. Маркировка ТУ свидетельствует о более низком качестве — такая икра может быть выделена из замороженного сырья.

Когда же баночка с икрой уже приобретена и у вас в руках, подделку тоже можно отличить — по крайней мере, чтобы требовать себя еще раз. Это следующие показатели:

Оболочка натуральной икринки трескается во рту, ее содержимое должно вытекать. Подделка же прилипает к зубам. Она жуется как желейные конфеты.

В натуральной икрине на свет будет просматриваться зародыш. Фальсификат такого признака не имеет.

Обратите внимание на запах свежей икры. Настоящая икра имеет очень тонкий, чуть слышный аромат рыбы. Если же продукт имеет резкий запах – это значит, что икру ароматизировали тузлуком – это солевой раствор из сельди.

С этими знаниями вы можете отличить натуральный продукт от фальсификата. Наслаждайтесь вкусом икры с хлебом и маслом, а также очень вкусно подавать ее с остывшими тоненькими блинчиками.