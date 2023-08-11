Не выбрасывайте деньги на ветер: как отличить настоящую икру от подделки
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Следует знать это, если планируете покупать икру
Икра – это дорогой продукт. Преимущественно мы покупаем ее к праздникам и застольям. Не хочется мало того, что потратить много денег, да еще купить подделку. Мы говорили, как отличить натуральное вино от порошкового. Теперь делимся советами по выбору настоящей икры.
Икра – это дорогой продукт. Потому часто недобросовестные производители пытаются нажиться на людях и предлагают подделки. Как не попасть в ловушку и не выбросить большую сумму на ветер – рассказали на smachnonews.24tv.ua.
Как отличить натуральную икру от подделки
И для красной, и для черной икры характерны одни и те же признаки качества. Прежде всего, следует внимательно изучить упаковку. Таким образом, можно отсеять фальсификат еще до покупки. Есть определенные стандарты, регулирующие производство икры.
- ГОСТ 18173-72 – Икра лососевая зернистая баночная
- ГОСТ 7442:2002 – Икра зернистая осетровых рыб
- ГОСТ 6052-79 – Икра зернистая осетровых рыб пастеризована
Эти отметки свидетельствуют о том, что икра изготовлена из свежей рыбы. Маркировка ТУ свидетельствует о более низком качестве — такая икра может быть выделена из замороженного сырья.
Когда же баночка с икрой уже приобретена и у вас в руках, подделку тоже можно отличить — по крайней мере, чтобы требовать себя еще раз. Это следующие показатели:
- Оболочка натуральной икринки трескается во рту, ее содержимое должно вытекать. Подделка же прилипает к зубам. Она жуется как желейные конфеты.
- В натуральной икрине на свет будет просматриваться зародыш. Фальсификат такого признака не имеет.
- Обратите внимание на запах свежей икры. Настоящая икра имеет очень тонкий, чуть слышный аромат рыбы. Если же продукт имеет резкий запах – это значит, что икру ароматизировали тузлуком – это солевой раствор из сельди.
С этими знаниями вы можете отличить натуральный продукт от фальсификата. Наслаждайтесь вкусом икры с хлебом и маслом, а также очень вкусно подавать ее с остывшими тоненькими блинчиками.