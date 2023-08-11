Как отмыть руки после молодых орехов: сильные средства

Ладони после молодых грецких орехов не узнать

Молодые грецкие орехи обладают особым вкусом. Вот только после этого лакомства, как и после чистки молодого картофеля, остаются трудновыводимые темные следы.

Если орехи сильно окрасили ладони, отмыть их можно с помощью нехитрых народных средств.

Мыть руки нужно как можно скорее после того, как вы закончили чистить орехи. Если с первого раза не удалось достичь впечатляющего результата и идеально вымыть руки, не стоит сразу же пользоваться другим средством, чтобы не навредить коже рук.

Натуральные средства

Быстро отбелит руки лимонная кислота или лимонный сок. Есть два способа: первый – надо налить в небольшой сосуд горячую воду, добавить 1 ст. л. лимонного сока или 1 ч. л. лимонной кислоты в гранулах, попарить руки 10-15 минут три раза в день.

Второй способ – натереть руки половинкой лимона и тщательно смыть хозяйственным мылом. С первого раза результата может и не быть, тогда следует повторить процедуру до 3 раз в течение дня.

Если нет лимона, его можно заменить зеленым яблоком или виноградом.

Аптечные средства

Перекись водорода. Хорошо удаляет только свежие пятна от ореховой кожуры, пишет Liza. Если руки еще не стали коричневыми, протрите их перекисью, без особо сильного трения.

Нашатырь. Поможет, если же на руках появились коричневые пятна. Смочите ватку в средстве и протирайте пятна. Процедуру лучше проводить на открытом воздухе.

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