Будут нежнее пуха: в чем замочить полотенца перед стиркой

Сохраните их мягкость и роскошь на долгие годы

Махровые полотенца несут в себе двойную роль – они не только функциональный элемент в ванной комнате, но и приятное дополнение, способствующее созданию атмосферы уюта и комфорта. Чтобы сохранить нежность и мягкость полотенец на ощупь, необходимо правильно следить за процессом их стирки.

Добиться этого — дело совсем не трудное, пишет ukr.media. Для достижения цели следует взять изделие, погрузить его в солевой раствор, а затем поместить внутрь стиральной машинки. Важно помнить, что соль можно прибавить в специальное отделение для порошка.

Положительный эффект

Результат станет заметен сразу после стирки. Когда полотенца будут высушены, вы сможете снова ими пользоваться с удовольствием и ощущать, что ваша кожа больше не подвергается раздражениям. Кроме того, важно отметить, что соль также эффективно уничтожит бактерии, содержащиеся в махровых изделиях.

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