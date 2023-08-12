Эти нюансы должен знать каждый украинец: как долго можно хранить сало в морозилке

Правила, которые вам нужны будут

Свиное сало — продукт едва ли не первой необходимости на наших столах. Его любят в разных видах – как свежим, так и копченым и даже жареным.

Именно поэтому часто возникает вопрос, как долго можно хранить сало. В этом непростом вопросе разберемся вместе с "Главредом".

Как долго можно хранить сало

В морозилке сало может храниться и сырым, и засоленным. Причем продукт лучше храниться именно в соленом виде. Еще один важный нюанс – перед тем, как спрятать сало в морозилку, не забудьте завернуть его в полиэтиленовый пакет.

Перед заморозкой обязательно обработайте солью со всех сторон, иначе вы рискуете потерять свой любимый деликатес. Будьте внимательны, ведь даже один подпорченный кусочек может стать причиной порчи всего куска.

Стоит помнить, что сало может храниться в морозилке:

сырое — около двух месяцев;

копченое сало в холодильнике хранят обычно около 3 месяцев.

Перед тем, как поместить сало в холодильник, его необходимо просолить. Обработанный солью кусок сала поместите в подходящую емкость и накройте крышкой. Оставьте его при комнатной температуре не более чем на сутки, а затем поместите в холодильник на 3–7 дней. Стоит помнить о том, что чем крупнее кусочки сала у вас будут, тем дольше они будут просаливаться.

Приготовьте из любимого сала необычный салат по рецепту "Телеграф" и наслаждайтесь. Приятного!