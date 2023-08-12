Не спешите выбрасывать банановую кожуру: как ее можно рационально использовать

Этот вкусный фрукт может стать идеальным помощником дома

Бананы — один из самых доступных фруктов круглый год. Шкурку банана обычно отправляют в ведро не задумываясь о том, что она, как и яичная скорлупа, может пригодиться в неожиданных ситуациях.

Вот несколько необычных способов использования банана в быту.

Приготовление мяса. Банановая кожура придает мясу невероятную сочность. Как пишет Elespanol, чтобы не пересушить мясо, перед запеканием его нужно завернуть в кожуру банана.

Крем для обуви. В банановой кожуре есть природные масла и воск. Поэтому ее можно использовать для придания блеска туфлям. Натрите поверхность кожаной обуви белой стороной банановой кожуры, а потом отполируйте мягкой тканью.

Полировка серебра. Банановая кожура удаляет налет с серебряных изделий. Для этого нужно измельчить ее в блендере с добавлением воды до консистенции зубной пасты. Полученной массой натрите серебро и оно значительно посветлеет. Остатки банана нужно смыть чистой водой и протереть изделия мягкой тряпкой.

Удобрение почвы. В банановой кожуре содержатся питательные минералы, которые можно использовать как удобрение для растений. Особенно для томатов, перцев и роз. Измельченную банановую кожуру нужно добавить в грунт вокруг растений.

Очистка растений. Блеск растений с большими листьями можно восстановить с помощью кожуры банана. Для этого достаточно внутренней стороной кожуры протереть поверхность листьев.

Уход за мебелью из дерева. Если деревянная мебель потеряла свой блеск, используйте банановую кожуру, чтобы восстановить его. Протрите поверхность банановой кожурой, а затем пройдитесь по ней тряпкой из микрофибры.

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