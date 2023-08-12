Отбелить посеревший тюль очень просто: что добавить в машинку во время стирки

Домашнее отбеливание тюля — это легкий процесс, который под силу любому

Тюль, который добавляет интерьеру изысканности и привлекательности, со временем становится менее ярким и приобретает оттенки серости и желтизны. Это заставляет провести процесс отбеливания этого нежного материала.

Для избежания повреждения материи агрессивными химическими веществами, можно воспользоваться народными методами, которые вернут ткань к своему белоснежному состоянию. Ничего замачивать не нужно — стирать будет машинка, пишет cpykami.

Чем отбелить тюль во время стирки

Положите тюль внутрь стиральной машины. В эту же загрузку добавьте две таблетки аспирина. В отсек для предварительной стирки высыпьте одну столовую ложку обычной соды, а в отделение для стирального порошка положите ваше привычное средство для стирки – либо порошок, либо гель.

Запустите режим ручной или деликатной стирки при минимальной температуре и без отжима. После этой простой процедуры ваш тюль восстановит свою изначальную белизну и свежесть.

Ранее мы писали, как отбелить пожелтевшую занавеску с помощью нашатырного спирта. Способ с недорогими средствами вернет белоснежность хрупкому материалу.