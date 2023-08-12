Белье будет идеально чистым: секрет использования капсул для стирки

Многие допускают ошибки при использовании капсул для стирки

Капсулы для стирки — настоящая находка для хозяек. По сравнению со стиральным порошком их удобнее хранить, они не рассыпаются и не нужно угадывать идеальную дозировку средства для стирки. Не нужно в ванной хранить отдельный флакон кондиционера для белья, потому что он уже содержится в капсулах.

Не если неправильно пользоваться капсулами для стирки, впечатление о них будет испорчено раз и навсегда.

Как нельзя использовать капсулы для стирки

Капсулы нельзя брать мокрыми руками. Оболочка слишком тонкая, лего трескается и содержимое может разлиться.

Капсулы категорически не подходят для стирки деликатных тканей. Такие вещи нужно стирать при температуре не выше 30 градусов, но при таких условиях капсула не растворится хорошо и остатки средства останутся на ткани.

Аналогичная ситуация может случиться, когда белья в барабане слишком мало. Капсула не сможет раствориться до конца и останется на одежде. Если такое произошло, белье нужно дополнительно прополоскать.

Кроме того, капсулы не рекомендуется использовать для ручной стирки и замачивания грязного белья.

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