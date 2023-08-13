Если блюдо вышло "с перчинкой": как убрать лишнюю остроту из еды

Не стоит расстраиваться, если переперчили блюдо

Даже у самых опытных кулинаров случаются оплошности на кухне. Обидно, если готовите любимое блюдо для близких и случайно его переперчили. Лишний перец портит не только само блюдо, но и настроение всем.

Однако не расстраивайтесь — все можно спасти. Вместе с "УНИАН" расскажем о хитростях, которые выручат в такой непростой ситуации.

Как спасти переперченное блюдо

Самый простой и эффективный способ — приготовить вторую порцию, не поперчив ее. Смешайте ее с острой порцией — и ситуация спасена. Если же переперчили суп — просто долейте в него воды и положите больше готовой крупы или картофеля.

При возможности добавьте в блюдо сахар — он нивелирует горечь перца. Если вы лишь слегка переперчили — щепотка сахара или меда вам поможет.

Отличный вариант — подать любимый салат или овощи в качестве гарнира. Они возьмут на себя излишек перца. Отлично подойдут для этого огурцы и помидоры.

Если это уместно в блюде, добавьте молоко, сливки или сметану. Молочные продукты отлично нейтрализуют кислоту. Если это уместно в блюде — добавьте в него молоко, сметану, сливки или сливочный сыр.

Нейтрализовать остроту кроме сахара поможет также кислота — сок лимона или лайма, уксус или кислые помидоры. Однако добавляйте их осторожно, иначе рискуете окончательно испортить блюдо.

При возможности в переперченное блюдо можно добавить орехи, кунжут и кунжутную пасту, семена льна, отруби. Злаки и орехи впитают лишнюю остроту и добавят интересную нотку в блюдо.

Если переперчили мясо или фарш, добавьте вареную крупу или овощи и приготовьте овощные котлеты. Если пересолили кусочки мяса, то смешайте их с мелко нарезанным ананасом и оставьте на 20 минут. После этого уберите ананас или подавайте мясо вместе с фруктами.

Большие переперченные куски мяса натрите сметаной, посыпьте сыром и запеките на протяжении 15 минут при 180°. Такой же трюк можно сделать с рыбой.

При правильном добавлении специй в консервацию ваши запасы будут идеальными. Наслаждайтесь!