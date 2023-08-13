На унитазе не останется ни единого ржавого пятна: проверните трюк с газировкой и лимонным соком

Этот лайфхак поможет легко убрать ржавые пятна с унитаза

Во время уборки санузлу уделяется особое внимание. Некоторые хозяйки используют даже воздушные шарики, чтобы почистить унитаз. Но даже при самом тщательном уходе на унитазе возникают ржавые пятна. Убрать такой налет первым попавшимся средством не получается. Поэтому можно прибегнуть к небольшим хитростям.

Причиной появления ржавых следов на унитазе являются мочевой камень, низкое качество воды и протечка бачка для слива.

Чем убрать ржавые пятна в унитазе

Первым делом можно попробовать вычистить санузел с помощью смеси соли и лимонного сока в пропорции 1:1. Тряпкой или щеткой нужно нанести средство на ржавые пятна и оставить на час. За это время соль и лимонный сок растворят ржавчину и удалят неприятные запахи. Спустя час остатки средства нужно смыть.

Если пятна ржавчины въелись глубоко, нужно использовать уксус. Бумажные полотенца нужно пропитать уксусом, приложить их к ржавым потекам и оставить на всю ночь, а утром смыть остатки бумаги и уксуса.

Не менее эффективный способ убрать ржавчину — сладкая газированная вода. Утверждается, что если полить проблемные зоны газировкой, а затем потереть щеткой и смыть водой, рыжие пятна исчезнут. Но этот способ не работает в случае со старыми загрязнениями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно использовать капсулы для стирки.